"Vom da in judecata PSD pentru o mizerie inimaginabila pe care a comis-o folosind Posta Romana.

Pretul transformarii Postei Romane de catre Dragnea si liderul sindicatului din Posta Romana este cuprins in aceasta comunicare in care domnul Bratianu spune ca trebuie sa incheie acest protocol cu PSD pentru ca va fi promovat un act normativ pentru introducerea personalului de distribuire pedestra si a celui care lucreaza permanent de noapte in categoria personalului care lucreaza in conditii speciale. (...) Sa transformi aceasta posibila reglementare in sprijinul angajatilor din Posta Romana intr-o forma de mita pe care o da PSD, prin intermediul lui Bratianu, catre angajatii Postei Romane, deja frizeaza penalul. (...) Acest protocol arata, practic, transformarea sindicatului si a Postei Romane intr-o filiala a PSD, lucru pe care noi nu putem sa-l acceptam. Azi, maine si poimaine factorii postali sunt obligati ca, odata cu distribuirea pensiei, sa inmaneze catre fiecare pensionar aceasta mizerie ordinara, aceasta fituica imunda plina de minciuni gogonate care este dovada cea mai clara ca de fapt partidul de guvernamant s-a transformat intr-o masinarie de dezinformare si de aruncare pe piata a unor minciuni inimaginabile despre PNL si, evident, despre porcariile pe care le fac ei”, a afirmat liderul PNL, potrivit Hotnews.ro.