"Nu-l inteleg, dar credeti ca-l intelege cineva?! Vine cu tot felul de teme. (...) Nu stiu, mi-e foarte greu sa-l inteleg. Inteleg ca e in campanie, face campanie pentru PNL si isi da seama ca acest referendum are sanse foarte mari sa nu fie validat. (...) Un presedinte hotarat si un presedinte care ar sti ce trebuie spus venea si spunea: stimati cetateni, intrebarea pe care eu o pun este urmatoarea, daca eu am luat sapte case fara acte, pot ramane presedinte? (...) Credeti ca stie ce intrebare sa puna? Eu cred ca nu stie, nu a inteles si tocmai de aceea continua cu aceasta epopee.

Iese la orele de maxima audienta si spune prima data m-am hotarat, acum a mai facut un pas da nu stiu ce sa va intreb. Pai guvernul prin atributiile pe care le are poate sa emita OUG. Se stie foarte clar, uitati-va i constitutie, poate ii spunem si presedintelui ca Avocatul Poporului e cel care poate sesiza in cadrul unei anumite OUG sesizarea CCR. Deci toate lucrurile astea exista in legislatie dar numai presedintele inca nu stie ce trebuie sa faca", a declarat Florin Iordache la Antena3, citat de stiripesurse.ro.