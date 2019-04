Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, spune ca in cazul in care va ajunge presedinte, atunci il va pune la punct pe Manfred Weber si nu ii va permite sa se mai comporte ca un stapan pe plantatie.



"Mai ai cateva luni sa fii nesimtit in tara noastra, Manfred Weber! Din decembrie, daca tu si Iohannis veti avea #GHINION, ma voi ingriji sa nu mai ai tupeul de a dicta ce trebuie sa faca procurorii si judecatorii din Romania! Mai e putin si vom vedea daca romanii vor dori ca in tara lor sa fie Presedinte unul care va fi FERM ori de cate ori se va trezi cate un precar intelectual ca Weber sa ne dea noua ordine si ultimatumuri... Eu NU iti voi permite sa te comporti ca un stapan venit in vizita pe plantatie!

Fie sa FIM, romani LIBERI! Am nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru ca tara noastra sa nu mai fie o colonie in devalmasie! Daca vom merge impreuna pe drumul libertatii, independentei si suveranitatii, toti acesti tupeisti sinistri vor fi pusi in bancile lor!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.