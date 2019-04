Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca in doar trei ani, datoria publica a crescut cu 3.000 de lei pentru fiecare roman.



"Datoria publica a crescut, in prezent, la circa 350 de miliarde de lei. Asta inseamna peste 17.000 de lei pentru fiecare roman si aproape 40.000 de lei pentru fiecare roman angajat. In 2016, situatia arata diferit. In doar doi ani, datoria a crescut de la 14.000 de lei la 17.000 de lei pentru fiecare cetatean si de la 34.000 de lei la 40.000 de lei in cazul fiecarui roman activ din punct de vedere profesional.

Generatiile care vin vor plati pentru modul dezastruos in care PSD-ALDE intelege sa guverneze, inclusiv pentru cel mai recent imprumut care va indatora tara pana la 30 de ani", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.