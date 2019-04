Rares Bogdan, candidat la alegerile europarlamentare pe liste PNL, sustine ca a venit momentul "marii eliberari a acestei tari de ciuma rosie".

"Noi, daca vreti asta, vrem sa guvernam Romania. Vrem sa ingenunchiem ciuma rosie. Vrem ca coruptii, hotii, analfabetii sa paraseasca Palatul Victoria. Klaus Iohannis va castiga, cu ajutorul dumneavoastra, cel de-al doilea mandat. Aceste alegeri nu sunt doar despre europarlamentarii PNL car vor merge la Bruxelles. Este despre dumneavoastra. Este despre ramanarea in Europa. Romania europeana. Avem 5 milioane de frati care sunt alungati de PSD. Avem un roman care ar putea ocupa una din cele mai importante pozitii la nivel european. Ce face PSD? O ingenunchiaza. Astazi e ea, maine puteti fi oricare dintre dumneavoastra. Daca reusesc sa o incatuseze, sa o incalece pe Codruta Kovesi, cat de usor le va fi sa o faca cu dumneavoastra, cu primarii nostri, cu parlamentarii, cu liderii din opozitie. Pe cei din presa. Ei vor sa puna caracatita pe Romania. S-a terminat. A venit momentul eliberarii de Dragnea, Dancila, Olguta, Tudorel, Daea. Revolutia a inceput ieri la Timisoara, astazi continua la Cluj.

De aici, de la Cluj, astazi se da semnul marii eliberari a acestei tari de ciuma rosie. Ne-am saturat ca de doi ani si patru luni sa se vorbeasca mai mult de infractori decat de campioni, sa se vorbeasca mai mult de puscarii decat de spitale. Eu nu vreau sa plec din tara noastra. Aici e feciorul meu, de sapte ani, langa el e sotia mea care poarta in pantece fetita mea care se va naste in iunie, dupa europarlamentare. Eu vreau sa imi cresc copiii aici, vreau sa -mi duc copiii la biserica, cum m-au dus bunicii si parintii mei, vreau sa-i cresc in traditia stramoseasca. Eu nu vreau sa plec din Romania, vreau sa-i aduc pe fratii mei acasa. Sa luptam impreuna pentru eliberarea Romaniei!", a spus Rares Bogdan, potrivit Ziua de Cluj.