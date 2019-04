Vicepresedintele ALDE Ovidiu Silaghi, aflat pe pozitia a patra pe lista de candidati a partidului pentru Parlamentul European, a declarat duminica, la o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca va urma o perioada in care liberal-democratii "vor fi mai mult cu tricolorul in suflet" si a criticat comportamentul comisarilor europeni fata de Romania, despre care a spus ca este "inacceptabil".

"Am convingerea ca va urma o perioada in care vom fi, sa zic asa, mai mult cu tricolorul in suflet si o sa tragem cu coada ochiului catre steagul Uniunii Europene, pentru ca comportamentul din ultima perioada al comisarilor europeni fata de Romania este, totusi, inacceptabil. Prin urmare, va vom reprezenta, zic eu, cu mandrie in Parlamentul European si am mai zis-o si o sa o mai zic: sa nu ne fie rusine ca suntem liberali, sa nu ne fie rusine ca suntem romani, sa nu ne fie rusine ca suntem crestini (...) ", a spus Silaghi, potrivit Agerpres.

Ovidiu Silaghi a adaugat ca, atata vreme cat Romania implementeaza la termen directivele europene, Comisia Europeana trebuie sa respecte principiul subsidiaritatii si este de parere ca viitorii reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European nu ar trebui sa fie "la mana" liderilor de grup.

"Nu plecam de pe o pozitie razboinica, dar plecam de pe o pozitie in care interesul nostru, al Romaniei, sa fie mai bine conturat si sustinut. Nu mai vrem sa fim la mana liderului de grup - ALDE, PES, PPE - ce o fi el. Grupul german, intr-adevar, isi face sedintele separat, ei au meeting al grupurilor germane din celelalte partide. Ne-ar interesa, mai ales dupa ultimele rabufniri, sa zic asa, ale Comisiei Europene impotriva Romaniei, pai dati-ne voie sa avem si noi, pe ce este subsidiaritate, dati-ne voie sa avem si noi o parere, ca noi respectam absolut toate directivele europene. Suntem cu implementarea directivelor europene la termen si la timp. Avem infringement un pic pe mediu, dar nici acolo nu e foarte clar. Deci noi, daca respectam toate directivele europene, ceea ce nu tine de voi, ceea ce e subsidiaritate, voi de ce va bagati? Ca noi nu ne bagam nici in Germania, nici in Belgia, nici in Franta, nici in Danemarca, noi nu ne bagam", a afirmat vicepresedintele ALDE.