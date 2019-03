Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca il considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European.

Tariceanu a spus ca ar pune la un asemenea referendum o intrebare precum "Sunteti de acord ca cei care s-au facut vinovati de abuzuri si derapaje grave in Justitie sa fie supusi rigorilor legii?".

"N-avem o problema cu referendumul, noi, ca partid, dar (...) nu-i normal ca o tema politica care ar trebui sa fie de interes, care ar trebui sa devina de interes, adica alegerile pentru Parlamentul European, in care vreau sa-i convingem pe romani sa se preocupe, sa fie mai atenti la dezbateri, sa vina la vot, sa fie perturbata de un alt subiect care este fara nicio legatura cu alegerile europene, cu Parlamentul European, este o tema politica pe care vrea sa o foloseasca presedintele in avantajul propriu, vrea sa fure startul in cursa electorala din toamna si vine cu acest referendum. (...) Daca la referendum punem o intrebare de genul 'sunteti de acord ca cei care s-au facut vinovati de abuzuri si derapaje grave in justitie sa fie supusi rigorilor legii?', ce raspuns ar putea sa dea oamenii? Bineinteles ca or sa spuna probabil 'Da', ca discutam de teme pe Justitie. Eu astfel de intrebare as pune. Ca pana la urma vad ca unii din Justitie vor sa se inconjoare de o impunitate, orice ar fi facut sa nu aiba niciun fel de raspundere. (...) Nu cred ca o sa ne afecteze in vreun fel pe noi, eu n-am sa merg sa votez la referendum pentru ca referendumul mi se pare o greseala", a spus presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit Agerpres.

Daniel Barbu, candidat ALDE pentru Parlamentul European, considera ca este "absurd" sa chemi cetatenii la vot, dar sa nu le spui intrebarea la care sa raspunda.

"E absurd sa chemi cetatenii la referendum fara sa le spui intrebarea. (...) Dar la ce va trebui sa raspundem? O tema pe Justitie, ne spune Iohannis. Dar de ce nu ne intreaba ce este omul, ce este viata, incotro ne ducem, de unde venim?", a spus Daniel Barbu.

Calin Popescu Tariceanu, alaturi de alti lideri ALDE, a participat sambata, la Slatina, la o intalnire cu activul de partid din judetul Olt, in cadrul evenimentului fiind prezentati candidatii ALDE pentru Parlamentul European.