Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Timisoara, ca fiecare roman care si-a pus votul pe PSD si ALDE ca a gresit grav, ca a adus la putere un monstru care face altceva decat a promis in campanie.

"In aceasta campanie, prezentand cu adevarat ce vrem sa facem pentru Romania la nivel european, trebuie sa punem degetul pe rana, sa aratam fiecarui roman care si-a pus votul pe PSD si ALDE ca a gresit grav, ca a adus la putere un monstru care face altceva decat a promis in campanie. Trebuie sa le aratam ca au fost mintiti si ca partidele de guvernamant si-au batut joc de ei. Parintii si bunicii nostri spera sa aiba dreptul la o viata decenta. Inventatorul pensiilor speciale a fost, este si va fi intotdeuna PSD. PNL lupta ca fiecare pensionar sa fie platit pentru cat a muncit si cu cat a contribuit la fondul de pensii. Au promis ca maresc punctul de pensie, ei au taiat. De la 1 ianuarie al fiecarui an au amanat cresterea punctului de pensie. Anul acesta, in loc sa creasca pensiile cu 9%, au amanat cresterea pe 1 septembrie, taind practic si in 2019 dreptul pensionarilor de a avea o majorare. Minim 4 milioane de lei a pierdut fiecare pensionar. Sa fim cinstiti, pensiile cresc daca creste salariul minim pe economie si creste numarul salariatilor. Ce ar fi sa readucem in Romania un milion dintre fratii si surorile noastre care si-au luat lumea in cap din cauza PSD si sa contribuie la salariul minim si plata pensiilor.

Functionarii trebuie sa fie bine platiti, dar dupa performante, nu cum se intampla de doi ani incoace. Functionarii de cariera, specialistii sunt din ce in ce mai putini in administratie pentru ca au trebuit sa faca loc beizadelelor, nepotilor, cozilor de topor care nu fac nimic in afara de a mai incasa o spaga in urma unor controale", a spus Ludovic Orban, potrivit News.ro.