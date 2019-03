Rares Bogdan, candidatul PNL la alegerile europarlamentare, sustine ca va castiga alegerile europarlamentare si va ridica Romania din noroi.

"Am venit sa va spun ca dumneavoastra veti guverna Romania, dumneavoastra veti castiga alegerile. Mai e nevoie ca fiecare dintre dumneavoastra sa creada in acest lucru. Am venit pentru ca impreuna cu dumneavoastra sa ingenunchem PSD, sa ii spunem lui Liviu Dragnea, lui Codrin Stefanescu, lui Mitraliera, lui Nicolicea ca timpul lor a expirat.

Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi. Astazi, dupa doi ani si patru luni de guvernare PSD, Romania este trista. Pensionarii au fost umiliti, fratii din diaspora plang in fiecare seara dupa locurile nastreii lor si dupa mormintele bunicilor si parintilor lor. Ei trebuie adusi acasa. PSD, ALDE, impreuna cu cei care nu recunosc articolul 1 al Constitutiei Romaniei, UDMR, cele trei forte politice sfideaza si isi bat joc de aceasta tara. Guvernarea lor trebuie sa inceteze imediat. Am ajuns ca din cauza acestor indivizi sa ne arate cu degetul Europa, am ajuns sa puna la indoiala parteneriatul cei care ne apara de cei din est. Au promis autostrazi si nu au fost in stare sa aduca nici macar a o suta parte din ce puteau sa aduca, au promis spitale regionale si nu au bagat nici macar o cupa la primul santier", a declarat Rares Bogdan, potrivit News.ro.