Ion Cristoiu spune ca reactiile europene la anuntul punerii Codrutei Kovesi sub control judiciar sunt in favoarea PSD.

"Parerile celor de la Uniunea Europeana nu sunt decat o noua contributie la victoria PSD la europarlamentare. Nu cred ca avea (n.r. sanse ca Laura Codruta Kovesi sa devina procuror sef european) … S-a vazut din rezistenta Consiliului UE, ca acel Consiliu nu are ceva cu ea, ci vrea sa fie francezul. Deci exista posibilitatea, cred ca in culise, ca Franta sa insiste foarte mult pentru francez. Si in aceste conditii, repet, declaratiile celor de la Bruxelles, va spun cu subiect si predicat acum ca se favorizeaza tema electorala a PSD si anume ca Romania e tratata ca o tara de mana a paispea. Si asa si este.

Se poate lua, eu am spus ca interventiile celor de la Bruxelles sunt aberante, incepand cu domnul acela care vrea sa fie presedintele Comisiei Europene si care spune sa se renunte la procedurile legale. Pai sa se renunte, cum? Sa ne spuna cum. Cum? Mi s-a spus asa: nimeni nu se poate implica in ancheta unui procuror. Cum a fost si la Negulescu. A facut Negulescu ce a vrut? A facut, da. Poate ca procurorul a luat-o razna, dar asa este regula. In aceste conditii, cum sa faca statul roman? Si mai si ameninta ca ne va pune in discutia Parlamentului ca sa o scoatem pe Kovesi de sub ancheta. Cum? Sa imi spuna cum. Ne ducem si ii spunem lui Adina Florea. Cine?", a sustinut Ion Cristoiu, potrivit Stiripesurse.ro.