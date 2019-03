Europarlamentarul Renate Weber a declarat, sambata, ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a pierdut din sansele de a ajunge procuror sef european si ca, dimpotriva, "unii s-ar putea sa considere (...) ca are mai multe sanse, ca acum este o victima".

"Nu cred. Eu cred ca unii s-ar putea sa considere, dimpotriva, ca are mai multe sanse, ca acum este o victima. Asa au fost discutiile cand am asistat la prezentarea si audierea doamnei Kovesi in Comisia LIBE si cea de Control Bugetar, au fost colegi care s-au exprimat in sensul acesta ca este de fapt o victima a propriilor actiuni, asa incat nu cred ca a pierdut din sanse. Vom vedea ce se va intampla mai departe. Nu pot face predictii", a declarat Weber, intr-o conferinta de presa, intrebata daca fosta sefa a FNA a pierdut din sansele de a ajunge procuror sef european, potrivit Agerpres.

Europarlamentarul Renate Weber apreciaza ca aceasta situatie este una "absolut inedita".

"Am vazut insa niste luari de pozitie exprimate si de liderul PPE din Parlament, dar si de liderul ALDE din Parlament. Marturisesc ca ele m-au surprins, pentru ca intotdeauna i-am vazut foarte rezervati cand este vorba de sistemul de justitie, in sensul in care nu ne amestecam in ceea ce inseamna investigatiile si efectuarea actului de justitie ca atare intr-o tara. (...) Nu ai cum sa intervii, sa opresti o ancheta in curs, nu este firesc. (...) Sigur ca este o situatie nemaiintalnita, nu contest asta. De altfel este si pentru prima data cand avem o selectie pentru procurorul sef al unei institutii nou create, dar sigur ca e o situatie absolut inedita", a afirmat Weber.

Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost plasata, joi, sub control judiciar de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa.