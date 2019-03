Alina Mungiu-Pippidi sustine ca intregul caz impotriva Laurei Codruta Kovesi este "un dezastru de PR pentru PSD".

"Un eventual control judiciar propus pentru Laura Codruta Kovesi de catre Sectia Speciala in urma inculparii in dosarele Nicolae Popa si DNA Ploiesti nu poate fi dictat decat de catre un tribunal (si ea poate face apel). Pana nu se intampla acest lucru, ce este evidenta e doar intentia de a o impiedica sa calatoreasca pe LCK, ceea ce amplifica dezastrul de PR pentru PSD din operatiunea „Inculpat procurori anticoruptie”.

De asemenea, cum spunem o minoritate dintre noi de vreo doi ani, e de discutat daca eventuale abateri administrative (presupunand ca vor fi dovedite), cum ar fi esecul de a sanctiona un abuz al unor subordonati sau plata neortodoxa a unui serviciu sunt mai mult decat niste abateri administrative si deci ar trebui trecut in penal inainte de a fi stabilit abuzul administrativ. Din pacate, cam acesta e si procesul „Bombonica”, deci nu se adevereste decat ce tot spun in van: nebun e cel care creeaza arme care pot fi intoarse politic contra lui si creeaza zone neclare in care nu se iau prizonieri si sunt doar menite sa provoace victime.

In orice caz, a pune pe cineva sub control judiciar are sens numai daca prezinta un pericol de fuga sau public si, ca atare, e o mizerie stupida sa propui asa ceva pentru un fost procuror general anticoruptie, indiferent ce se va dovedi din acuzele contra ei.

Sa avem incredere in judecatori si repet ce am spus: doamna Florea, ca aspiranta la fosta pozitie a doamnei Kovesi, ar fi trebuit sa se autorecuze ca sa nu existe dubii ca acest caz e judecat obiectiv! Fiti constienti ca toata comunitatea procurorilor anticoruptie din lume se aduna in spatele LCK azi pentru ca li se poate intampla si lor!", scrie Alina Mungiu Pippidi, pentru Romaniacurata.