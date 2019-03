Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a transmis ca punerea sub control judiciar, interdictia de a parasi tara si a vorbi cu presa in cazul Laurei Codruta Kovesi sunt actiuni care "incalca principiile democratice si par sa aiba forma unei hartuiri judiciare".

"Suntem foarte preocupati de informatia ingrijoratoare ca Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar, i s-a interzis sa calatoreasca in afara Romaniei si sa vorbeasca cu presa. Aceste actiuni incalca principiile democratice si par sa aiba forma unei hartuiri judiciare", a transmis Ambasada SUA la Bucuresti, la solicitarea MEDIAFAX, potrivit Stiripesurse.ro.

Reactia ambasadei vine in contextul in care Laura Codruta Kovesi a fost plasata de Sectia pentru Investigatia Infractiunilor din Justitie sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (5 fapte) si marturie mincinoasa. De asemenea, a fost dispusa si punerea in miscare a actiunii penale impotriva fostei sefe DNA. Una dintre interdictii este aceea de a nu parasi tara.