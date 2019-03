Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare evolutiile privind statul de drept in Romania si subliniaza ca aceasta trebuie sa repuna urgent procesul de reforma pe calea corecta, acest lucru insemnand progrese, nu pasi inapoi, a declarat vineri Margaritis Schinas, purtator-sef de cuvant al executivului comunitar.



In conferinta de presa cotidiana a CE, Schinas a spus ca tara noastra ar trebui sa se abtina de la luarea oricaror masuri care ar afecta negativ progresele realizate in ultimii ani.

''In acelasi timp, luam nota de decizia procurorului de a inchide, din lipsa de probe, procedurile judiciare initiate impotriva unor oficiali ai Comisiei. Doresc sa va reamintesc faptul ca in primul rand autoritatile romane nu au nicio jurisdictie asupra acestor chestiuni'', a adaugat reprezentantul executivului UE.

"Desi nu comentam asupra procedurilor nationale, Comisia Europeana urmareste indeaproape aceasta ultima evolutie, deoarece vine in contextul procedurii de selectie in curs de desfasurare pentru postul de procuror general european. Este esential ca toti candidatii, prezentati de un grup independent de selectie, sa fie tratati corect in cursul acestui proces. Prin urmare, Comisia invita Guvernul / autoritatile romane sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale, consacrat de tratat, in ceea ce priveste procedura de selectie a Procurorului General European. Toti candidatii trebuie sa poata participa nestingherit la toate etapele procedurii de selectie", a declarat Schinas, intrebat despre plasarea sub control judiciar a fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi, masura luata de Sectia pentru anchetarea magistratilor.

El a amintit ca CE a subliniat deja, in ultimul raport privind MCV, preocuparile serioase pe care le are cu privire la Sectia pentru anchetarea magistratilor.

In ceea ce priveste referendumul din 26 mai, care va fi convocat de presedintele Klaus Iohannis, Comisia Europeana a mentionat ca ''organizarea referendumurilor este o chestiune care tine de statele membre''. ''Comisia respecta intotdeauna vointa democratica a poporului. Cu privire la subiectul referendumului, pozitia noastra asupra reformelor din justitie si asupra deteriorarii generale a situatiei statului de drept in Romania, pozitia Comisiei este foarte bine cunoscuta'', a adaugat purtatorul de cuvant al CE.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca va convoca un referendum pe data de 26 mai. "Este cert. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa justitiei", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Pe de alta parte, Schinas a confirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si premierul Viorica Dancila au avut joi o convorbire telefonica pentru a discuta despre cele doua ordonante de urgenta referitoare la modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Cele doua parti au convenit sa continue discutiile la nivel tehnic.