Liderul PNL Ludovic Orban afirma, dupa ce purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca fost dat afara din platoul emisiunii lui Mihai Gadea de la Antena 3, ca este vorba despre o "atitudine grobiana, total lipsita de cei 7 ani de acasa" si anunta ca PNL va sesiza CNA si va boicota emisiunea pana cand realizatotul TV va cere scuze public.



"Privitor la atitudinea grobiana, total lipsita de cei 7 ani de acasa, a realizatorului emisiunii de la Antena 3, Mihai Gadea, nu vom sta cu mainile in san si nu vom accepta aceasta jignire fata de un reprezentant al PNL si, de fapt, fata de toti membrii si simpatizantii PNL. In cadrul reuniunii Biroului Executiv voi propune ca PNL sa boicoteze emisiunea lui Gadea pana cand Gadea isi va cere scuze public pentru atitudinea complet lipsita de politete, de fairplay, de bun-simt, ca sa nu spun atitudinea de dictator scos din minti de faptul ca un reprezentant al PNL a spus un adevar sau doua adevaruri sau 10 adevaruri care l-au deranjat", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta la Drobeta-Turnu Severin, potrivit News.ro.

El a anuntat ca PNL va sesiza Consiliul National al Audiovizualului "pentru ca este inadmisibil" si nu va tolera "un asemenea comportament care frizeaza lipsa de educatie si lipsa de acceptare a unei opinii diferite, care pana la urma fac parte din bagajul unui regim autoritar, a unui regim nedemocratic".



"Deci, Partidul National Liberal probabil dupa data de luni nu va mai trimite niciun reprezentat la emisiunea lui Gadea pentru ca nu putem accepta sa participam la un simulacru de dezbatere. Hai sa fim cinstiti, deci acolo in emisiunile lui Gadea am trimis reprezentanti numai din respect fata de cetatenii romani nu din respect fata de ceea ce se intampla acolo. Acolo sunt 6 oameni care toti ataca reprezentantul PNL, care nu il lasa sa vorbeasca, care il pun in situatii dintre cele mai neplacute si care se comporta ca un pluton de executie si nu ca un for de dezbatere", a conchids Orban.

Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca a fost dat afara din emisiunea lui Mihai Gadea, joi seara, dupa ce, in urma unei controverse, Danca a spus ca "Antena 3 manipuleaza".