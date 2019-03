In cadrul unei conferinte de presa organizata la Strasbourg, Maria Grapini a avut un discurs de neinteles in limba engleza, printre altele sustinand ca un sofer din Romania are salariul 2.700, fara a mentiona care este moneda, existand riscul de a se intelege ca un sofer roman are salariul 2.700 de euro, nu de lei, informeaza digifm.ro