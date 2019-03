Deputatul PSD, Ciprian Serban, sustine ca este de datoria statului roman sa continue masurile de sustinere a mediului de afaceri, precizand, totodata, ca guvernul Dancila a inteles ca viitorul Romaniei este aici, in tara noastra.



"Sa urmam modele de bune practici.

Iata ca se poate! Companii romanesti, pornite de la un start-up, deruleaza, in prezent, afaceri de mare anvergura, la nivel international.

Mai mult, companii straine de top cauta parteneriate cu firmele romanesti, domeniul IT-ului fiind printre cele mai apreciate.

Este de datoria statului roman sa continue masurile de sustinere a mediului de afaceri, sa il stimuleze in proiectele de internationalizare pentru a avea cat mai multe companii unicorn.

Guvernul Dancila a inteles acest lucru: ca viitorul Romaniei este aici, in tara noastra. A inteles si ca trebuie sa crestem volumul investitiilor straine in Romania, dar la fel de important este ca investitiile romanesti in afara granitelor, neglijate pana acum, sa devina un factor important in economiile altor state.

Pe de alta parte, mentoringul in antreprenoriat, de la un moft, devine o necesitate reala. Numai daruind si primind sfaturi, urmand modele de buna practica, pastrandu-ti mintea deschisa comunitatea de afaceri poate evolua, isi poate creste competitivitatea, construind business-uri solide, care vor determina mediilei de afaceri sa inteleaga ca Romania este un partener care conteaza.

Iata de ce, fac un apel catre mediul de afaceri romamesc: indrazniti sa credeti in sansele voastre alaturi de PSD. Noua ne pasa", a scris Ciprian Serban pe Facebook.