Prim-vicepresedintele Raluca Turcan afirma ca, Liviu Dragnea, care este condamnat penal pentru fraude la referendum, vrea sa impiedice romanii sa ajunga in sectiile de votare ca sa-si exprime votul.



"Dragnea recidiveaza la referendum!

Liviu Dragnea este in panica totala si ar face orice ca sa blocheze votul romanilor in 26 mai! Condamnat penal pentru fraude la referendum, Liviu Dragnea vrea sa impiedice romanii sa ajunga in sectiile de votare ca sa-si exprime votul! Este disperat pentru ca stie deja ce vor raspunde romanii la intrebarea pe care Presedintele Romaniei o va adresa la referendum. De aceea, si-a pus slugile sa blocheze atat alegerile pentru Parlamentul European, cat si referendumul, prin organizarea a 2 sectii distincte de votare.

Art.15^1 alin.(2) din Legea 3/2000 spune foarte clar: ”ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare”.

Somez PSD-ALDE sa respecte legea si solicit imperativ Guvernului sa nu emita nicio ordonanta de urgenta in folosul personal al lui Dragnea. Daca Dancila va semna un astfel de act, va raspunde penal!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.