Deputatul Catalin Radulescu sustine ca ar trebui sa fie sectii separate pe data de 26 mai cand ar urma sa aiba loc atat alegerile europarlamentare, cat si referendumul pe justitie.



"Obligatoriu ca trebuie sa fie sectii separate. Nu poti sa faci la aceeasi sectie, pentru ca daca este sa fim corecti, sunt alegerile europarlamentare, noi ne pregatim pentru aceste alegeri europarlamentare si toate partidele s-au pregatit si se pregatesc (...). Desigur ca vor fi sectii separate, nu poate sa fie o sectie, in aceeasi sectie lumea sa vina sa voteze la europarlamentare si dupa aceea sa primeasca o lista cu o intrebare. Deci vor fi sectii separate, cine vrea sa mearga la acest referendum, care oricum, toate institutiile europene, asa cum stiti, nu-l recomanda, toate institutiile europene spun foarte clar ca un referendum nu trebuie facut in acelasi moment cu niste alegeri, pentru ca denatureaza si sensul alegerilor.

Cine va vrea sa voteze la acest referendum va merge si va avea aceasta dorinta ca sa se deplaseze 10-20 de metri, pentru ca aceste sectii vor fi in cadrul aceleiasi institutii. Adica hai sa vorbim foarte clar, intr-o gradinita sunt doua sectii, in partea stanga este pentru asta, in partea dreapta... credeti ca e o mare deplasare, 10-20 de metri?", a spus Radulescu la RFI.

Prevederile art. 15 din Legea referendumului

”In situatia in care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfasurat pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv pentru alegerea Presedintelui Romaniei ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea si desfasurarea referendumului se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare, operatiunile electorale fiind indeplinite de catre aceleasi birouri electorale, constituite potrivit legii", arata hotnews.ro.