Rares Bogdan, cel care va deschide lista PNL la europarlamentare, sustine ca PNL va lupta cu PSD si nu va lasa Romania "in ghearele lor si ale celor din ALDE, sprijiniti, din umbra, de UDMR".



"Vreau sa fac un apel sincer la toti cei care iubesc aceasta tara, care cred ca aceasta tara nu trebuie sa fie un rai al infractorilor, sa voteze pe 26 mai. Vor urma doua luni extrem de dificile, suntem pe front si ii rog pe toti militantii, activistii, pe toti membrii PNL, pe toti simpatizantii, pe toti cei un milion patru sute de mii de oameni care ne-au acordat semnaturile sa fie alaturi de noi in aceasta batalie, una dintre cele mai dificile din ultimii 30 de ani.

Am ajuns aici pentru a da un semnal extrem de clar: un milion patru sute de mii, cele mai semnaturi pe liste, am venit pentru a spune extrem de simplu: in timp ce noi avem pe cine arata pentru atragerea de fonduri europene, PSD si-a dat afara singurul primar de comuna care a reusit sa atraga fonduri europene intr-un numar mare. Vom lupta cu PSD, nu vom lasa Romania in ghearele PSD si ale celor din ALDE, sprijiniti, din umbra, de UDMR. Vom lupta pentru a castiga.

Nu vorbim doar de niste alegeri parlamentare, vorbim despre directia Romaniei, vorbim despre a fi sau a nu fi in Europa, vorbim despre a fi sau a nu fi in parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, cei care garanteaza securitatea acestei tari in aceasta zona", a spus Rares Bogdan, citat de jurnalul.ro.