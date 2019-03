Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca premierul Viorica Dancila s-a dus in SUA sa vanda gogosi despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.



"Vinde gogosi cu nerusinare, ca o tatica careia ii pui o masa in fata si vinde gogosi cu nerusinare! Asta face Viorica. Ea, daca voia sa repare ceva trebuia sa puna mana pe telefon si sa-l sune pe premierul Iordaniei sa-i spuna ca a vorbit sub efectul narcoticelor, ca asta este, Dragnea e ca un narcotic pentru Dancila. El o aiureste si ea actioneaza. Daca facea asta, probabil ca regele Iordaniei ar fi venit in Romania si astepta o declaratie a premierului sau a presedintelui prin care sa dea asigurari ca nu se muta ambasada. (...)

Asta este jocul lui Dragnea, care e disperat sa fie si el invitat undeva. El a pus-o pe Viorica sa faca aceste declaratii. Viorica s-a dus acolo sa raneasca mizeria de pe Dragnea, dar este o strategie umilitoare pentru Romania.", a spus Traian Basescu, la Realitatea TV, citat de Stiripesurse.ro.