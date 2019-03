Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a cerut miercuri sefei ICCJ, Cristina Tarcea, sa predea functia cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21.



"Eu pot sa va spun ca, din pacate, Romania intotdeauna s-a cam pripit atunci cand a trebuit sa-si asume niste obligatii internationale. Si am sa va dau exemplul care mie imi este cel mai apropiat si de suflet, si de activitate - ratificarea Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cat mai repede in cadrul Consiliului Europei, nu am facut niciun fel de studiu de compatibilitate, nu am vazut in ce masura legislatia noastra poate sa faca fata tuturor garantiilor si exigentelor Conventiei, si ne-am trezit cu un val de condamnari care nu se mai termina nici acum".

Oricat de greu ar parea de crezut, declaratiile de mai sus apartin nimanui altcuiva decat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, intr-un interviu la Realitatea TV.

Nu suntem in anii '50, cand, conform propriilor ei destainuiri, bunicul distinsei doamne sapa la Canal, trimis de comunisti, in profundul dispret pentru drepturile omului.

Suntem in 2019, membri ai UE, ai NATO si ai altor mari organisme internationale, si peste nici trei luni sarbatorim 25 de ani de la ratificarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in iunie 1994.

O Conventie care ne garanteaza dreptul la viata si dreptul de a nu fi torturat, dreptul de a nu fi tinut in sclavie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vietii private si familiale, libertatea de gandire si constiinta, dreptul la libera exprimare, dreptul de proprietate, dreptul la alegeri libere si multe altele.

Sefa judecatorilor din Romania e de parere ca ar fi trebuit sa stam in afara acestei Conventii pana cind se implinea, poate, termenul lui Brucan si invatam sa nu mai fim stupid people, invatam ce e democratia.

Aceste declaratii stupefiante nu sunt scapari, ele devoaleaza mentalitatile unor personaje sinistre

Personaje pentru care drepturile omului sunt un moft ori mai rau de atat. Asa putem intelege si cum au fost posibile tenebroasele protocoale ale Justitiei cu serviciile: pentru ca au emanat din mintile abrupte ale lui Macovei, Kovesi, Stanciu, Coldea, Pruna, Tarcea si ale altora ca ei.

Si pentru ca mentalitati atat de viciate e prea tarziu sa mai fie schimbate, solutia e una singura: doamna Tarcea sa ne lase si sa predea locul din fruntea ICCJ cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.