Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca PNL este alaturi de presedintele Klaus Iohannis si sustine demersul acestuia privind convocarea unui referendum pentru justitie.



"Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala.

PNL este alaturi de presedinte si, odata ce va convoca referendumul, vom fi alaturi de presedinte pentru a asigura succesul acestui referendum care, probabil, va fi un referendum despre cum trebuie sa arate Romania si cum trebuie sa fie condusa Romania: de oameni corecti, de oameni onesti, de oameni cinstiti sau sa perpetuam situatia pe care si-o doreste PSD si ALDE ca institutiile Romaniei sa fie conduse de oameni care sunt certati cu legea si care sunt condamnati", a declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.