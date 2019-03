Presedintele Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a declarat miercuri ca un referendum pe Justitie se poate organiza simultan cu alegerile europarlamentare deoarece exista o decizie a Curtii Constitutionale in acest sens si a subliniat ca scrutinul popular va fi si validat daca intrebarea adresata va fi una concreta si nu formulata la modul general.



"A zis Curtea Constitutionala ca se poate organiza. Curtea Constitutionala a dat, in ultima perioada, vreo 99 de decizii care au placut domnului Dragnea si una care nu i-a placut. Nu avem cum sa o respectam pe aceea care nu i-a placut din moment ce le respectam pe cele 99 care i-au placut. Eu vreau sa va spun un lucru despre referendum: depinde foarte mult de intrebare. Daca e o intrebare generala, probabil ca nu o sa intereseze pe nimeni. Daca e ceva foarte concret, pe care oamenii pot sa il inteleaga si asupra carora oamenii au o parere, atunci va avea succes, in sensul ca vor participa toti si sunt convins ca va fi si validat. Daca pui o intrebare pe care oamenii o inteleg toti si anume - o persoana condamnata de judecatori pentru fapte care au legatura cu functia lui in ultimii cinci ani, conform legii, o persoana condamnata pentru asemenea fapte nu poate sa fie membru al Guvernului, ministru al Culturii sau ministru al Sportului. Cum poate aceeasi persoana, care nu poate sa fie ministru in Guvern, sa fie presedinte al tarii, presedinte al Parlamentului sau cum poate sa fie deputat sau senator? Nu s-ar putea. Daca ma intrebati pe mine, eu as vota sa nu se poata cat e perioada prevazuta de legea penala. Te duci si faci altceva. Daca e o asemenea intrebare, eu ma duc la vot si votez "da"", a precizat Victor Ponta, la Biroul Electoral Central, unde a depus lista candidatilor Pro Romania pentru alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit Agerpres.

In aceste zile, presedintele Klaus Iohannis se consulta cu societatea civila si cu asociatiile de magistrati in contextul in care intentioneaza sa initieze, pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare, un referendum pe Justitie.