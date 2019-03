Corina Cretu, comisarul european pentru politica regionala, care candideaza pentru un nou mandat in PE din partea Pro Romania, a declarat miercuri ca isi doreste ca tara noastra sa se integreze mai mult in UE, exprimandu-si ingrijorarea fata de "aceasta izolare si acest discurs impotriva Uniunii Europene".



"In opinia mea, noi in Pro Romania suntem acum vocea celor multi, vocea celor care doresc imbunatatirea vietii oamenilor si, de asemenea, doresc ca Romania sa se integreze mai mult in UE, pentru ca pe mine ma ingrijoreaza aceasta izolare si acest discurs impotriva UE, Uniune care ne-a adus numai bine Romaniei si care este singura sansa de dezvoltare a Romaniei. Nu numai in termeni financiari vorbesc, de cele 45 de miliarde de euro care au intrat de la aderarea Romaniei in economie, la o contributie de 13 miliarde, dar vorbesc si de libertatea de exprimare, de programele Erasmus, care sunt puse acum in pericol datorita acestor discursuri anti-UE", a precizat Cretu, la Biroul Electoral Central, unde Pro Romania a depus listele de semnaturi si lista de candidati la alegerile europarlamentare.

In ceea ce priveste referendumul pe Justitie, Corina Cretu a spus ca decizia de a-l organiza sta exclusiv "in mana presedintelui Iohannis", mentionand ca intrebarile ar trebui sa vizeze si viata oamenilor, nu numai Justitia, scrie Agerpres.

"Eu cred ca, indiferent de parerile noastre, in momentul in care presedintele Romaniei doreste sa faca un referendum, acesta va avea loc. Despre ce intrebari se vor pune, dansul hotaraste. Eu as pune si alte intrebari legate de viata oamenilor. De pilda, cine raspunde in momentul in care un guvern da un termen ca va termina autostrada Unirii sau Sibiu-Pitesti pana in 2017 si suntem in 2019? Responsabilitatea Guvernului. In opinia mea, nu m-as opri doar la aceasta intrebare legata de Justitie, dar nu cred ca tine de noi, e doar o opinie personala sau nu, dar sta in mana exclusiv a presedintelui. Daca decide sa faca referendum pe Justitie, cred ca va trebui sa mergem", a aratat Corina Cretu.

Cat despre modificarea legilor Justitiei, ea a afirmat ca cea care urmareste aceasta chestiune este Comisia Europeana.

"Comisia Europeana urmareste, s-a creat acest grup de lucru intre CE si autoritatile romane privind implementarea (...). Ceea ce ma ingrijoreaza este ca ai mei colegi sunt tot mai sceptici in legatura cu acest dublu limbaj: unul care este exprimat de la tribuna Comisiei Europene, in vizitele oficiale de la Bruxelles, si dupa cateva ore, ajungand la Bucuresti: 'noi suntem suverani, nu dam socoteala nimanui'. Acest lucru cred ca nu mai poate continua", a mai spus Cretu.