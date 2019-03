Alianta 2020 USR PLUS a prezentat o lista completa de 43 de candidati la alegerile europarlamentare, care este deschisa de Dacian Ciolos.



Iata care sunt primii 10 candidati ai aliantei USR - PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai, potrivit Realitatea.net.

1. Dacian Ciolos PLUS

2. Cristian Ghinea USR

3. Dragos Nicolae Pislaru PLUS

4. Clotilde Armand USR

5. Ioan Dragos Tudorache PLUS

6. Nicolae Stefanuta USR

7. Vlad Botos USR

8. Ramona Victoria Strugariu PLUS

9. Vlad Gheorghe USR

10. Alin Cristian Mituta PLUS

Alianta USR - PLUS a depus marti, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare.

"Astazi (n.r. - marti) facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa, spre democratie adevarata si spre bunastare. Facem lucrul acesta cu ajutorul a peste 500.000 de romani pe care i-am intalnit in aceste ultime saptamani mergand pe strada peste tot in tara. Cu ajutorul lor mergem astazi inainte. (...) Am strans peste 500.000 de semnaturi. Doar in Bucuresti au fost stranse peste 130.000 de semnaturi, in diaspora peste 22.000 de semnaturi - o cifra semnificativa daca ne gandim la faptul ca la ultimele alegeri europarlamentare au participat la vot circa 30.000 de romani in diaspora. La Zalau, colegii nostri au strans doar in oras peste 6.000 de semnaturi. (...) Facem azi pasi importanti nu doar pentru a aduce Europa in Romania, dar si pentru a propune romanilor o adevarata alternativa politica", a spus Dacian Ciolos, la BEC, potrivit Digi24.