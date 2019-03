Deputatul PSD de Bucuresti Beatrice Tudor este de parere ca singurul motiv pentru care presedintele Iohannis a organizat consultarile cu societatea civila a fost acela ca avea nevoie sa ii fie 'suflata' intrebarea pentru referendum.



"Singurul motiv pentru care cred ca presedintele Iohannis a organizat consultarile cu societatea civila a fost acela ca avea nevoie sa ii fie 'suflata' intrebarea pentru referendum. Altfel, nu pot intelege de ce presedintele, care ar trebui sa fie al tuturor romanilor, face consultari doar cu un anumit segment din societate si apoi lanseaza pe surse informatia ca referendumul se va organiza cu certitudine in ziua alegerilor europarlamentare. Sincer, nu m-as fi gandit niciodata ca un fost profesor vrea sa organizeze referendum cu copiute", a spus Beatrice Tudor.

Totodata, ea a tinut sa precizeze ca actualul sef de stat calca pe urmele fostului presedinte Traian Basescu.

"Un singur presedinte in exercitiu a mai organizat un referendum in aceeasi data cu niste alegeri politice, Traian Basescu, in 2009, si atunci acesta a avut in minte tot un plan politic. Eu l-am urmarit cu atentie pe Klaus Iohannis si am inteles ca subiectul justitiei trebuie sa fie tratat dincolo de politic, deci sunt cel putin confuza in legatura cu atitudinea domniei sale pe acest subiect. Fie dansul s-a razgandit si justitia a devenit tema politica, fie a primit o copiuta proasta", a adaugat ea, citata de stiripesurse.ro.