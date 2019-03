Liderul Pro Romania, Victor Ponta, comisarul european Corina Cretu si fostul prim-ministru Mihai Tudose deschid lista pentru alegerile europarlamentare.



Urmatoarele locuri sunt ocupate de Iurie Leanca (fostul premier al Republicii Moldova), Geanina Puscasu, Gabriela Podasca, Cristian Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai Sturzu si Ionela Danciu.

"Cred ca pe 26 mai sunt doua batalii importante pe care le avem. In primul rand, sa aratam ca exista o alternativa la ceea ce azi inseamna un discurs xenofob, sovin, antieuropean, un discurs de ura, de dezbinare. Mi-am adus aminte ca in 2014, cand Corina era pe locul I pe lista PSD si am luat 16 europarlamentari, am vorbit de faptul ca suntem mandri ca suntem romani, acum vreau sa spun ca suntem mandri ca suntem romani, dar si mandri ca suntem europeni si acesta va fi sloganul Pro Romania: 'Mandri ca suntem romani, mandri ca suntem europeni'. Aceasta este prima batalie, o alternativa pentru cei care sunt extrem de dezamagiti, scarbiti, speriati de aceasta ura care se revarsa peste noi toti. A doua batalie: daca cineva vrea sa se schimbe situatia politica acum, nu in decembrie 2020, la alegerile parlamentare, schimbarea o poate aduce doar Pro Romania. Sunt convins ca doar la Pro Romania pot sa vina mai multi parlamentari de la PSD, de la ALDE, sa ne ajute sa schimbam conducerea Camerei Deputatilor si Guvernul actual. Altfel, o sa stam pana in decembrie 2020 si groapa in care suntem va fi din ce in ce mai mare", a precizat Ponta, la BEC, potrivit Hotnews.ro.