Alianta 2020 USR PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi si dosarele de candidati pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. Presedintii Dan Barna si Dacian Ciolos, alaturi de candidatii USR PLUS si cei doi manageri de campanie, Catalin Drula si Vlad Voiculescu, au anuntat ca au strans peste 500.000 de semnaturi de sustinere.



"«Ultima luna a fost un sprint nebun pentru noi toti, dar terminam aceasta prima etapa cu o victorie. Am reusit sa strangem mai mult decat dublul semnaturilor impuse de lege pentru a candida la alegerile europarlamentare. Suntem cu un pas mai aproape de a scapa Romania de penali si de hotie. Sper deosebire de celelalte partide, noi am strans cele 500.000 de semnaturi pe bune, in strada, printre oameni. Le multumim tuturor celor care ne-au ajutat, fiecare semnatura este importanta pentru noi», a declarat presedintele USR, Dan Barna.

«Am facut cu succes primul pas pe drumul nostru catre victorie si vom continua cu aceeasi energie si determinare. De saptamana viitoare ne intoarcem in strada, prin sate si orase, sa le spunem romanilor ce vrem sa facem pentru ei in Parlamentul European si impreuna cu ei in tara. Vom prezenta oferta noastra electorala la inceputul saptamanii viitoare si vom fi prezenti in fiecare sat, in fiecare comuna si in fiecare oras din tara, precum si in diaspora. Vom reda speranta ca putem trai mai bine in Romania», a declarat presedintele PLUS, Dacian Ciolos.

Alianta 2020 USR PLUS a prezentat o lista completa de 43 de candidati la alegerile europarlamentare, care este deschisa de Dacian Ciolos, urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragos Pislaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragos Tudorache (PLUS), Nicolae Stefanuta (USR), Vlad Botos (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Mituta (PLUS). In termen de cel mult 10 zile de la inregistrare, BEC trebuie sa valideze listele de semnaturi si dosarele de candidati.

Lista USR PLUS reuneste oameni competenti si cinstiti, cu experienta in Parlamentul European si in alte institutii europene care pot negocia in favoarea Romaniei la Bruxelles pentru a aduce in tara mai multe fonduri europene. Prin contrast, lista PSD pentru alegerile europarlamentare demonstreaza ca Liviu Dragnea continua sa-i sfideze pe romani, dar si pe partenerii europeni ai Romaniei propunand candidati fie cu serioase probleme de integritate, fie care s-au afirmat prin atacuri la adresa statului de drept ori prin incompetenta", se arata intr-un comunicat USR.