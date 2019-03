Premierul Viorica Dancila a declarat ca intrevederile pe care le-a avut cu oficiali americani in cadrul vizitei efectuate in SUA in perioada 23-26 martie "au repus Romania pe harta mondiala".



"Au fost intalniri foarte bune aici, la Washington, am avut intalnire cu vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, cu secretarul pentru comert, Ross (Wilbur - n.r.), si cu speakerul Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dar si cu premierul Netanyahu. A fost foarte importanta participarea la AIPAC, ceea ce este un lucru firesc in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului UE si in contextul in care am deschis Presedintia cu un eveniment dedicat luptei impotriva antisemitismului la Bruxelles si vom inchide cu un eveniment similar, de data aceasta la Bucuresti. Intalnirile au fost bune, iar dupa parerea mea, toate aceste intalniri, toate aceste discutii au repus Romania pe harta mondiala si spun acest lucru intr-un context pozitiv, avand in vedere aprecierile pe care le-am avut la adresa tarii noastre si asupra guvernarii de aici, din Statele Unite ale Americii", a declarat Viorica Dancila, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania Tv, potrivit Agerpres.

Premierul a reiterat faptul ca SUA sunt "partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei".

"Romania are o sansa pe care nu trebuie sa o piarda. Si cred ca dincolo de jocul politic, dincolo de interesele personale este pentru prima data cand un premier, cand un reprezentant al Romaniei este primit, de exemplu, de speakerul Camerei Deputatilor (Camerei Reprezentantilor - n.r.) dupa mai bine de 10 ani. Asta arata o deschidere. Toti cei cu care am vorbit si-au exprimat dorinta sa vina cat mai curand in Romania. M-as fi asteptat ca presedintele sa-mi solicite sa avem o discutie despre aceasta vizita si sa putem sa apropiem Romania de Statele Unite. Avem o oportunitate pe care, cred eu, nu trebuie sa o pierdem", a sustinut Dancila.

Intoarcerea in Romania reprezinta "o revenire cu lucruri foarte bune" pentru tara

"Faptul ca se vorbeste de Romania in Statele Unite ca despre un stat prieten, un stat in care companiile americane trebuie sa investeasca mai mult, un stat in care Guvernul Romaniei a creat incredere, a creat val de incredere pentru investitiile americane si israeliene este un lucru foarte, foarte important. Ma intorc in Romania cu dorinta de a avea fiecare taria si fiecare sa se implice in a lua cele mai bune decizii, astfel incat sa intarim relatia transatlantica", a afirmat Dancila.

Premierul a mentionat in context ca in urma discutiilor purtate cu Nacy Pelosi, speakerul Camerei Reprezentantilor "a acceptat invitatia presedintelui Liviu Dragnea de a veni in Romania".

Fiind intrebata cu ce rezultate pe latura economica revine in tara, Dancila a raspuns: "Vin cu vesti bune, am avut o intalnire cu reprezentanti ai marilor companii din Statele Unite, toti si-au aratat deschiderea de a veni si investi in Romania, intr-un timp scurt vor veni in Romania, vom avea o discutie cu dumnealor, astfel incat unii sa-si extinda investitiile, iar altii sa aiba investitii noi in Romania".

"M-a bucurat, in rest, un lucru, m-a bucurat increderea pe care o au in Guvernul Romaniei, in Guvernul aliantei PSD-ALDE", a mai afirmat Dancila.

Premierul Viorica Dancila a efectuat in perioada 23-26 martie o vizita in Statele Unite ale Americii.