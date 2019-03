Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Romania TV, ca nu anuntul sau cu privire la mutarea ambasadei la Ierusalim este cauza anularii vizitei in Romania a regelui Iordaniei.



"Presedintele trebuia sa il sune sa ii spuna ca nu este de acord cu acest lucru, ca dansul l-a invitat.

Imi pare rau ca presedintele iese cu astfel de afirmatii care pot aduce prejudicii de imagine Romaniei. Nu este prima oara si cred ca, ca presedinte al Romaniei, trebuie sa aiba atitudine pozitiva si atunci cand are ceva de reprosat sa nu iasa cu reactii publice, mai ales atunci cand jigneste, ca acest lucru nu rezolva nimic.Nu este vina mea ca nu s-a mai facut vizita regelui Iordaniei. Sa nu uitam ca regele este cel care trebuia sa aiba intalnire cu presedintele. Presedintele trebuia sa il sune sa ii spuna ca nu este de acord cu acest lucru, ca dansul l-a invitat. Este omologul presedintelui regele, nu al primului ministru", a declarat Viorica Dancila, la Romania TV, citata de Hotnews.ro.

Premierul a mai afirmat, referitor la mutarea ambasadei, isi mentine punctul de vedere.

"Cred ca acest lucru este un lucru pe care trebuie sa ni-l asumam, ca fiecare stat trebuie sa-si aleaga capitala si cred ca ca intr-un CSAT, asa cum a zis presedintele Liviu Dragnea, presedintele Romaniei trebuie sa ridice aceasta problema in CSAT sau sa-si spuna punctul de vedere. Vad ca acuza premierul de ignoranta, dar in acelasi timp nu justifica in niciun fel o atitudine intr-un sens sau altul. Faptul ca nu numeste un ambasador in Israel de atata timp aratra ca presedintele nu e interesat de o relationare pe aceasta axa Washington-Tel Aviv", a mai spus Dancila.