Avocata Ingrid Mocanu lanseaza un atac la adresa sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea.



"Sefa Inaltei Curti ori are probleme psihice, ori fumeaza ceva ... nu ne-ar surprinde, avand in vedere ca este hastagiana.

Cica Romania s-a pripit ca a aderat la CEDO, ca de aia ne condamna Curtea. Daca nu aderam, era bine: puteau ei paradi linistiti, fara nicio grija.

Femeia este depasita total, departe de orice mentalitate de magistrat. Visinescu, mic copil! Codruta? Parfum! Onea si Portocala? Luptatori pentru libertate! Acest tip de specimen urmeaza sa se pronunte, daca o da Domnul sa ajunga pe la instante, daca Portocala si compania au savarsit abuzuri.

Pai sa iesim din CEDO, zic, ca ne incurca rau... bine, numai dupa ce castiga Kovesi, dar numai asa putem scapa de condamnari. Si Putin a avut aceeasi idee. Erdogan e pe cale si el de a lua aceeasi decizie. Eu zic sa ii incurajam si sa iesim noi primii!

Voi va imaginati cat de real este ce vorbesc eu public de ceva vreme? Va putea trece prin cap ca problema noastra nu era faptul ca nu respectam drepturile fundamnetale, ci ca am aderat ca idiotii la Conventie, ca sa o condamne aia pe Stanciu... oricum degeaba?", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.