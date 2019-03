Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat ca in urmatoarea perioada vor avea loc mitinguri in toata tara, pana in ziua alegerilor.



Liderii social-democrati au depus marti, la BEC lista PSD pentru europarlamentare, secretarul general al partidului anuntand ca in urmatoarea perioada vor avea loc mitinguri in toata tara, pana in ziua alegerilor.

"Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi prezenti printre oameni non-stop, de acum pana in ziua alegerilor", a declarat Codrin Stefanescu la sediul BEC, potrivit Realitatea.net.

"La Bruxelles trebuie sa te lupti pentru fiecare roman din tara ta, ca o viata mai buna pentru ei depinde de ce facem la Bruxelles, trebuie sa ne aparam tara, sa nu o vorbim de rau si sa luptam pentru fiecare roman, aceasta e misiunea acestei echipe", a declarat Dan Nica.