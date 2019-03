USR isi exprima dezacordul fata de modul in care premierul Romaniei incearca sa impuna mutarea ambasadei Romaniei in statul Israel la Ierusalim, ignorand cadrul constitutional pentru deciziile de politica externa ale statului roman.



“Anuntul doamnei Dancila arata ignoranta si amatorismul in care PSD-ALDE trateaza nu doar politica interna a Romaniei, ci si relatiile cu partenerii. Decizia mutarii ambasadei la Ierusalim nu apartine doamnei Dancila sau lui Liviu Dragnea. Ordinea institutionala nu este respectata, nici cadrul necesar pentru dezbateri, nici deciziile si pozitionarile partenerilor nostri europeni. Ca in multiple alte cazuri, PSD si ALDE arata ca nu tin cont de pozitia Romaniei in relatiile cu partenerii externi! Lansam inca o data un apel cat se poate de ferm catre Guvernul Romaniei sa nu arunce in aer toata credibilitatea Romaniei si sa inceteze sa trateze statul roman ca pe terenul de joaca al lui Liviu Dragnea! Este nevoie de un cadru de dezbateri institutionale si publice si de respectarea ordinii constitutionale in deciziile de politica externa!”, a transmis presedintele USR, Dan Barna.

”Declaratiile doamnei Dancila privind mutarea ambasadei la Ierusalim tocmai s-ar putea sa fi costat Romania unul dintre cele mai importante obiective de politica externa: obtinerea unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru care se face lobby diplomatic intens de ani de zile. Votul se va da in luna iunie a acestui an, iar datorita mesajului transmis de premierul roman, imaginea Romaniei de mediator credibil in Orientul Mijlociu se duce pe apa sambetei.”, a adaugat senatorul USR de Diaspora, Radu Mihail.

Dupa cum am afirmat si in trecut, USR subliniaza ca decizia mutarii ambasadei Romaniei in statul Israel trebuie luata exclusiv in urma unei consultari institutionale in plan intern, iar mandatul final se obtine de la presedintele Romaniei, tinandu-se cont si de consultarile in plan european, se arata intr-un comunicat USR.