Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3, care a fost desemnata sa ocupe pozitia a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare a explicat cum a ajuns sa fie de partea PSD, desi era votanta PNL.





"Eu nu am fost votant PSD. Pana in 2009 am votat PNL. Dupa 2009 am tot gasit scuze ca PNL o sa isi revina. Dupa 2016 am vazut un partid care a fost votat si care a fost asaltat sa fie scos de la putere. Am vazut ca PSD nu cedeaza, ci are timp sa rezolve si lucruri. In sfarsit avem doctori platiti cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el si am inceput sa il respect. Am inceput sa simt lucruri pe care nu credeam ca pot sa le simt. S-au intamplat lucrurile in ultimii 2 ani, care pentru mine au fost socanti. Am decis sa fiu total de partea lor cand am auzit discursul rostit de Viorica Dancila in Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit.

M-am intalnit cu presedintele Liviu Dragnea care mi-a spus ca ar vrea sa ma gandesc la aceasta propunere.

A fost foarte greu sa iau aceasta decizie. A fost greu si pentru echipa cu care am lucrat. Eu sunt un fan al democratiei. Am ajuns sa fie proteste, dupa ce un partid a castigat alegerile la un scor mare. Cum adica dictatura majoritatii? Dar, in Germania, cine guverneaza, ala care e minoritar?

As vrea o lege care sa rezolve problema defrisarilor masive din Romania", a declarat Carmen Avram, potrivit Stiripesurse.ro.