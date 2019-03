Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a catalogat, luni seara, sesizarea transmisa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache Curtii Constitutionale, ca este un abuz si nu va face decat sa puna presiune asupra instantelor de judecata.



"Doresc sa va spun cu certitudine si fara nicio umbra de rezerva ca ceea ce s-a intamplat astazi mi se pare un abuz. Si spun asta pentru ca pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se afla un dosar, daca nu chiar mai multe dosare in care s-a invocat o exceptie de nelegalitate a compunerii completului de trei (n.r. - judecatori) .

Exceptie intemeiata pe aceleasi argumente care au fost invocate in sesizarea transmisa la Curtea Constitutionala. Or, in conditiile in care nu lasi o instanta legal investita sa se pronunte cu privire la problema de drept si te duci la un alt organ al statului, la o alta institutie a statului, aceasta nu poate sa fie decat o presiune asupra instantelor de judecata si o imixtiune inacceptabila in actul de justitie. Deci, nu mi se pare normal sa nu lasi judecatorul in fata caruia s-a invocat o exceptie sa se pronunte si sa-i fortezi mana ducandu-te cu exact aceeasi problema la o alta institutie, la Curtea Constitutionala", a declarat Cristina Tarcea la Realitatea TV, citata de Ziare.com.

Sefa ICCJ a adaugat ca se astepta sa fie sesizata CCR cu privire la un conflict intre Parlament si ICCJ pe aceasta tema.

"Eu am intuit de la sfarsitul anului trecut ca va urma un atac si pe completurile de trei (judecatori - n.red.) . Pe mine nu ma surprinde conflictul care ni s-a comunicat astazi, ma asteptam la el. Ma mir chiar de ce a intarziat atat de mult, dar atacul initial a plecat pe completurile de trei la modul general si, probabil, le-a mai trebuit un pic de timp ca sa realizeze ca de fapt completurile de trei sunt legal constituite, dar au probleme anumite completuri de trei judecatori", a afirmat sefa Inaltei Curti.