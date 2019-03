Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a avut o prima reactie dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a stat o noapte intreaga la capataiul sau cand a fost operat.



"Vreau sa spun trei lucruri si apoi vom vorbi de ceea ce este cu adevarat important.

1. Eu nu am comentat niciodata boala domnului Dragnea pentru ca nu stiu ce boala are, nu am vazut niciun medic vorbind, nu l-am auzit decat pe Codrin Stefanescu vorbind, nu am comentat, dar vad ca are o obsesie in ceea ce ma priveste de a-mi mentiona numele.

2. Domnul Dragnea ori e mitoman, ori, nu stiu, ia droguri pentru ca nu a fost niciodata la spitalul la care am fost eu internat. A fost la Istanbul, o data, la hotelul la care stateam, impreuna cu domnul Tariceanu. Nu a stat la capataiul meu, a stat langa mine, pe un fotoliu.

3. Daca va intereseaza, atunci am si discutat cu domnul Dragnea si cu domnul Tariceanu despre faptul ca ma voi retrage din functia de presedinte al PSD pentru ca nu era normal sa fiu presedinte de partid inculpat si i-am spus atunci de Rovana Plumb, pe care o voi propune. A avut cuvinte atat de urate despre Rovana Plumb, incat acum, uitandu-ma ca este locul unu pe lista, eu cred ca el tot ca in 2015 crede, nu ca acum. In aceste 5-6 zile cat a trecut, cat a fost bolnav, nu a fost, e treaba lui, nu ma intereseaza, eu ii urez sanatate, asa cum urez tuturor. In aceste zile s-au intamplat trei evenimente: doua despre care stiti, unul despre care nu stiti", a declarat Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.