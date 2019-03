Ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Kokaly, spune ca Dancila va distruge sperantele ca Romania sa fie votata de statele arabe in Consilul de Securitate al ONU



"Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca Dancila va distruge speranta ca Romania sa devina membra a Consiliului de Securitate.

Am fost surprinsi de declaratia premierului Dancila facuta la intalnirea din SUA potrivit careia intentioneaza sa mute ambasada la Ierusalim. In primul rand, acest lucru nu reprezinta pozitia Romaniei si, de asemenea, contravine normelor internationale si dreptului international. E o problema sensibila pentru arabi, musulmani si crestini.

Doamna Dancila incearca sa joace un joc pe care nu il poate juca. Este vorba de campania electorala din Israel, vrea sa il sustina pe Netanyahu. Romania respecta inca dreptul international si solutia celor "doua state" si sustine pozitia UE, mai ales ca detine in prezent presedintia Consiliului UE si va pastra promisiunile facute anterior. Romania va continua sa respecte pozitia UE si dreptul international si crede in solutia celor doua state, iar statutul Iersualimului este in curs de negociere. Romania incearca sa joace un rol pentru a duce israelienii la negocieri", a declarat Ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Kokaly, potrivit Stiripesurse.ro.