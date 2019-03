Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, precizeaza ca sustine decizia Guvernului cu privire la mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constitutiei.



"Deocamdata nu am primit nicio solicitare din partea comunitatii din Israel a evreilor originari din Romania. Suntem in permanent contact cu toti cetatenii romani de pretutindeni, chiar si astazi am avut vizita unei autoritati din Marea Britanie. Vom vedea ce va fi.

Am vazut declaratia doamnei prim-ministru, a fost o decizie a Guvernului. Bineinteles, in calitate de membru al Guvernului si in calitate de om politic, sustinem toate aceste decizii, asa cum a spus si domnia sa, cu respectarea Constitutiei. Mai departe, pentru momentul de fata, in calitate de ministru al romanilor de pretutindeni, suntem in contact cu toti romanii de pretutindeni", a spus Intotero, citata de stiripesurse.ro.