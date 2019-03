Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a confirmat, luni, pentru Agerpres , ca a sesizat Curtea Constitutionala privind un conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie.

Update 15:08- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit pe 2 aprilie termenul de transmitere a punctelor de vedere de la Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul sesizarii privind existenta unui conflict juridic pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile lui Florin Iordache.

Conform deciziei publicate in data de 18 martie in Monitorul Oficial, atributiile de presedinte al Camerei au fost delegate in perioada 16 - 24 martie 2019.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost internat saptamana trecuta intr-o clinica privata, dupa ce a acuzat dureri de spate.