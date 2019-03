Raluca Turcan a reactionat dupa anuntul premierului Viorica Dancila privind relocarea ambasadei la Ierusalim, sustinand ca trebuie sa isi dea demisia imediat.



"Viorica Dancila, demisia! Viorica Dancila nu trebuie lasata sa vorbeasca despre relatiile internationale ale Romaniei! Nu stie, nu intelege, nu are atributii!

Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, si-a anulat vizita oficiala in Romania din cauza declaratiilor iresponsabile si revoltatoare cu privire la mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

In limbaj diplomatic, anularea unei astfel de vizite, in momentul in care Regele era deja pe scara avionului, este un semnal de o gravitate maxima!

Din cauza Vioricai Dancila nu vor mai fi semnate cele trei acorduri intre Romania si Iordania pe justitie, sanatate si educatie.

Romania a ajuns o RUSINE pe plan international din cauza gafelor unui premier diletant. Aceeasi vina o are si ministrul de externe, Teodor Melescanu, care a tolerat si tolereaza in continuare greselile de politica externa ale premierului.

Viorica Dancila trebuie sa-si de demisia imediat!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.