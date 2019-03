Fostul presedinte Traian Basescu o acuza pe Viorica Dancila, ca a facut un anunt cu implicatii grave, care a "aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu".



Dancilizarea politicii externe.

Mizand pe faptul ca e proasta, lobisti americani au invitat-o pe Dancila la un eveniment de comemorare al Holocaustului.

Crezand ca e ocazia vietii ei de a se manifesta pe pamant american, Dancila a recitat instructiunile primite de la Dragnea fara a intelege efectul propriului discurs. A promis orice a crezut Dragnea ca poate sa-i impresiona pozitiv audienta in folos propriu, nesocotind grav pozitia unitara si solidara a Uniunii Europene, dar si politica externa echilibrata a Romaniei in Orientul Mijlociu.

Anuntul precum ca Guvernul Romaniei va muta Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a starnit entuziasmul salii dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu.

Implicatiile anuntului sunt grave pentru ca schimba radical politica externa a Romaniei in Orientul Mijlociu si ne singularizeaza in interiorul Uniunii Europene prin nerespectarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Dragnea si Dancila printr-un mimetism specific maimutelor, cred ca pot face si ei ceea ce au facut americanii. Eu nu zic ca n-o pot face, o pot face, dar cu costuri extraordinare de credibilitate a Romaniei .SUA poate tine la respect lumea araba prin forta economica si militara, pe cand Romania a pierdut respectul si increderea lumii arabe.

Dupa ce a vazut efectele discursului, Dancila si-a adus aminte ca titularul politicii externe este Presedintele Romaniei iar o ambasada se poate infiinta numai prin decret prezidential.

Aparitia primelor consecinte

Primul semnal politic extrem de puternic, este anularea vizitei de stat a Regelui Abdullah al Regatului Hasemit al Iordaniei in Romania, in conditiile in care Regele Abdullah este cel mai echilibrat si respectat sef de stat al lumii arabe, este cel mai bun partener al SUA in lumea araba si un mare prieten al Romaniei.

Dragnea si Dancila au nesocotit interesele Romaniei din slugarnicie si pentru un zambet primit peste ocean si acest lucru il spun eu, un politician care sustine, respecta, admira si iubeste Israelul si poporul sau.

De azi, politica externa a Romaniei este dancilizata si risca sa devina nesemnificativa, pentru ca se face in interesul strict al lui Dragnea si nu in interesul tarii.

Mare ticalosie.

PS - Romania are nevoie de votul tarilor arabe pentru a obtine mult ravnitul post de membru nepermanent al Consiliului de Securitate", a scris Traian Basescu pe Facebook