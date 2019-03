Facand referire la anuntul premierul Vioricai Dancila privind ambasada din Israel, liderul PLUS, Dacian Ciolos considera ca "PSD actioneaza fara scrupule in favoarea unor interese private si necunoscute publicului romanesc".





"Ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romania exercita in acest moment presedintia Consiliului UE. Din aceasta pozitie, in dispret fata de politica externa comuna a UE, Romania decide fara nicio consultare prealabila sa aiba o pozitie disonanta fata de partenerii europeni.

E o dovada cat se poate de clara a ipocriziei din discursul PSD, care clameaza o pseudo-independenta fata de interesele europene in beneficiul Romaniei, cand, de fapt, actioneaza fara scrupule in favoarea unor interese private si necunoscute publicului romanesc. Guvernul PSD-ALDE ignora vocatia diplomatiei romane in Orientul Mijlociu si pune in pericol zeci de ani de eforturi si reusite ale diplomatilor romani, doar pentru ca Liviu Dragnea si grupul obscur pe care il controleaza sa se joace de-a strategul geopolitic", sustine Dacian Ciolos.