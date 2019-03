Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat, luni, in legatura cu protestele judecatorilor si procurorilor, ca "s-a intors lumea cu susul in jos" daca el este la Instanta suprema si magistratii in strada.





"Daca eu sunt la Inalta Curte si magistratii in strada inseamna ca s-a intors lumea cu susul in jos", a spus Toni Grebla, cand a fost intrebat de jurnalisti ce parere are despre protestul magistratilor, potrivit Stiripesurse.ro. Magistratii protesteaza din nou, luni, de la ora 18:00, pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti, fata de refuzul Guvernului de a abroga integral OUG 7/2019. Totodata, ei vor protesta si fata de infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, precum si fata de iminenta adoptare a unei OUG de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala.

