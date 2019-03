Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut o prima reactie la anuntul Vioricai Dancila despre mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.



"O felicit pe prietena mea, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, pentru anuntul facut la AIPAC ca va actiona pentru a duce la bun sfarsit procedurile necesare pentru deschiderea Ambasadei Romaniei in Ierusalim", a scris Netanyahu pe Twitter, potrivit Stiripesurse.ro.

De asemenea, Benjamin Netanyahu i-a multumit "prietenului" sau, presedintele din Honduras, Juan Orlando Hernández, "pentru anuntul deschiderii imediate a unei misiuni diplomatice la Ierusalim care se va ocupa de afacerile comerciale, ca prim pas spre transferarea Ambasadei Hondurasului la Ierusalim".

"Ii multumesc premierului Viorica Dancila din Romania! Ierusalimul este inima poporului evreu si ne-ati incalzit inimile astazi!", a transmis Naftali Bennett prin Twitter.

Premierul Viorica Dancila a anuntat duminica, in cursul unei vizite in Statele Unite, ca, dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.