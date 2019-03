Deputatul Varujan Vosganian sustine ca referendumul propus de presedintele Klaus Iohannis este o agresiune la adresa unitatii de constiinta a romanilor.



"Exista o similitudine intre mesajele lui Ion Iliescu din perioada ianuarie-iunie 1990 si mesajele de astazi ale lui Klaus Iohannis.(…) Iohannis pregateste anul electoral, incercand sa induca o stare de ura, de intoleranta, dusmanie si radicalism. Ne intoarce la insangeratii ani 90.

De data asta ar trebui sa ripostam. Aceasta declaratie, prin viziunea pe care o induce, este la fel de periculoasa ca agresiunile la adresa statului de drept. Am citit cateva din declaratiile lui Ion Iliescu, facute in 28 ianuarie 1990, in salutul sau la adresa minerilor din 14 iunie 1990, in felul in care el saluta oamenii de buna-credinta si ii condamna pe toti ceilalti. Klaus Iohannis, prin sustinerea pe care o da structurilor oculte si prin felul in care ii imparte pe romani, ne reintoarce la inceputul anilor '90. Din pacate, comportamentul fanatizat si slugarnic al unor partide ne duce in aceeasi zona", a declarat Varujan Vosganian, potrivit Stiripesurse.ro.