Premierul Viorica Dancila a declarat diminica seara, la un post TV, ca anuntul privind relocarea ambasadei la Ierusalim a fost doar o opinie personala.



"Am formulat corect, am zis ca trebuie sa implinim toti pasii constitutionali, nu am zis ca mut eu ambasada, am spus ca trebuie sa respectam constitutia. Presedintele nu a facut decat sa ma dezamageasca petru ca eu am avut o abordare corecta si am luat in calcul ca constitutia trebuie respectata, opinia mea este ca trebuie sa facem acest pas, este o opinie personala", a declarat la Antena 3 Viorica Dancila, citata de Hotnews.ro.

Viorica Dancila spera ca presedintele Iohannis "sa puna in balanta si sa ia decizia cea mai buna".

"As vrea sa am o discutie cu domnul presedinte. (...) Am vazut declaratia domnului presedinte care a fost foarte nemultumit de declaratia mea. Libertatea de exprimare este a oricui. Eu, ca prim-ministru, mi-as dori sa facem acest pas. Faptul ca vrem sa se mute ambasada si sa fim apropiati de SUA si Israel nu inseamna ca ne indepartam de UE. Decizia finala, conform Constitutiei, este la presedinte", a adaugat premierul.