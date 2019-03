Presedintele Klaus Iohannis considera ca, prin declaratiile referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dancila "demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta in domeniul politicii externe", potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale transmis duminica.

"Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta in domeniul politicii externe si in ceea ce priveste luarea unor decizii importante ale statului roman. Din dorinta de a-si revendica o decizie care nu apartine doar Guvernului Romaniei, asa cum doreste sa lase impresia, Prim-ministrul Viorica Dancila se grabeste sa faca anunturi publice fara sa existe o decizie in acest sens.

Pozitia Presedintelui Romaniei cu privire la acest subiect a fost exprimata cu claritate in repetate randuri si nu va fi reluata acum.

Decizia mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va avea loc numai dupa finalizarea analizei care se desfasoara in prezent si doar cu avizul tuturor institutiilor cu atributii in domeniul politicii externe si al securitatii nationale. Decizia finala apartine Presedintelui Romaniei, care este, potrivit Constitutiei, titular al deciziilor de politica externa a Romaniei si reprezentant al tarii noastre in plan extern.

Administratia Prezidentiala nu a primit pana in prezent analiza care a fost anuntata in repetate randuri de Guvern", se arata in comunicat.