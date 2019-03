Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat duminica, la Satu Mare, ca este "aproape o crima politica" sa nu fie folosite fonduri europene pentru construirea spitalelor regionale, aratand ca in 2016, cand era prim-ministru, a lasat "totul servit pe tava".

"Sa nu folosesti fonduri europene ca sa demarezi spitalele regionale mi se pare aproape o crima politica. Mai ales ca au avut totul servit pe tava. Am obtinut in 2016 inclusiv fonduri, subventii pentru a finanta studiile de fezabilitate, un milion si ceva de euro sa poata fi finantate studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale si in continuare suntem in acelasi stadiu si cu spitalele regionale, si cu autostrazile, si cu alte proiecte de infrastructura", a afirmat Ciolos, potrivit Agerpres.

Intrebat daca s-ar interna intr-un spital de stat sau unul privat, daca ar avea probleme de sanatate, Ciolos a spus "depinde".

"Depinde. Eu la Bucuresti cunosc medici foarte buni si la spitalele de stat, cunosc medici foarte buni si in spitalele private si nu fac diferenta, dar hai sa nu ne ascundem dupa deget, pentru o internare intr-un spital de stat, din pacate, trebuie sa fii foarte atent acolo unde te duci, pentru ca avem mari probleme in ceea ce priveste infrastructura spitaliceasca", a mai spus Ciolos.

Dacian Ciolos, alaturi de alti candidati ai Aliantei USR- PLUS, au participat duminica la o actiune de strangere de semnaturi in centrul municipiului Satu Mare.