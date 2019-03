Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a explicat duminica faptul ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, care a fost invitat la mai multe intalniri la Brasov, inclusiv la conferinta de alegeri a organizatiei judetene, nu a putut sa ajunga deoarece medicii nu l-au lasat sa plece din Bucuresti, insa, in pofida durerilor "atroce", va participa la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al partidului.

"Durerile se pare ca nu se opresc, se pare ca varianta pe care a ales-o, de a face infiltratii si terapie aditionala, nu este cea mai buna. Cred ca va ajunge tot la operatie, asa cum l-au sfatuit toti medicii de specialitate. El incearca aceasta varianta, ca sa stea in picioare aceste doua luni de zile, in care sunt campanie si alegerile, urmand ca, ulterior, sa se opereze. Am vorbit la telefon si azi dimineata, si aseara, cand a acuzat dureri mari de coloana si s-a intalnit cu medicii si ei nu l-au lasat sa plece, mai ales cu masina. Urmeaza sa se recupereze astazi cat poate el de mult si sa vedem daca aceste variante aditionale reusesc. Maine, oricum se simte, mi-a spus ca va participa la sedinta Comitetului Executiv, pentru ca este foarte important sa lansam candidatii. Vom stabili ordinea si la sfarsitul sedintei vom anunta lista", a spus secretarul general al PSD, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Stefanescu, Dragnea ar fi fost spitalizat sambata seara si a mai facut si duminica dimineata infiltratii

"Nu stiu sa va spun exact, pentru ca nu sunt medic, dar in orice caz, ceea ce a facut inainte face si azi, ca maine sa stea pe picioare la aceasta sedinta. Dar va spun ca nu este foarte ok si, cu siguranta, va trebui sa asculte de sfatul medicilor si sa se opereze in luna iunie. (...) A zis cu dureri, fara dureri este musai sa participe, pentru ca va si conduce sedinta Comitetului Executiv de maine", a adaugat Stefanescu.

La conferinta de alegeri a PSD Brasov au participat, alaturi de secretarul general al PSD, o parte din membrii Guvernului - vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Vlad Oprea, al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, al Turismului, Bogdan Trif, al Culturii, Daniel Breaz, si al Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.